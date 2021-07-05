СБУ заблокувала схему незаконної приватизації держземель за 100 млн

Служба безпеки України блокувала схему незаконної приватизації державних земель на Київщині. Зловмисники намагалися вивести з державної власності територію лісового фонду у Вишгородському районі.

﻿Як повідомила пресслужба СБУ﻿, площа ділянки - 50 га, а орієнтовна вартість - понад 100 млн грн.

Зазначається, що організатори «схеми» залучили до неї посадових осіб одразу трьох державних установ: Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Вишгородської РДА, ДП «Вищедубечанське лісове господарство» Державного агентства лісових ресурсів України.

Посадовці цих установ за грошову винагороду виконували вказівки організаторів "схеми".

Правоохоронці провели обшуки за місцями злочинної діяльності, було вилучено документи, що підтверджують протиправність діяльності фігурантів.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.