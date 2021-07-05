Зеленський: Європа має об'єднатися в протидії "Північному потоку-2"
Усі країни Європи мають об'єднатися у протидії реалізації будівництва магістрального російського газопроводу "Північний потік-2" через дно Балтійського моря як загрозі власній енергетичній безпеці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".
"Необхідно й надалі протидіяти реалізації проєкту ("Північний потік-2" - ред.) і залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів. Не лише Україна – вся Європа має об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі", - заявив Зеленський.
Глава Української держави наголосив, що
"введення в експлуатацію газопроводу - це не про економіку, а про зброю".
"І не тільки проти України, а й, упевнений, що зброя проти всієї Європи в майбутньому. Це пряма пастка в безпеки для всіх", - сказав він.
"У протидії енергетичної загрози і для консолідації підтримки України необхідно також задіяти міжнародні організації - ООН і ОБСЄ ... Тут повинна бути широка підтримка наших ініціатив і кадрове присутність українців всередині всіх цих та інших міжнародних організацій", - сказав президент.
Зеленський також закликав усіх
"разом створювати історію успіху на всіх двосторонніх і багатосторонніх треках, бути суб'єктами та просувати свої інтереси, робити можливе і неможливе, щоб Україна ставала все більше в світі та з'являлося більше дружніх партнерів і союзників".