Зеленський: Європа має об'єднатися в протидії "ПП-2"

Усі країни Європи мають об'єднатися у протидії реалізації будівництва магістрального російського газопроводу "Північний потік-2" через дно Балтійського моря як загрозі власній енергетичній безпеці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Необхідно й надалі протидіяти реалізації проєкту ("Північний потік-2" - ред.) і залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів. Не лише Україна – вся Європа має об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі" , - заявив Зеленський.

Глава Української держави наголосив, що "введення в експлуатацію газопроводу - це не про економіку, а про зброю" .

"І не тільки проти України, а й, упевнений, що зброя проти всієї Європи в майбутньому. Це пряма пастка в безпеки для всіх" , - сказав він.

"У протидії енергетичної загрози і для консолідації підтримки України необхідно також задіяти міжнародні організації - ООН і ОБСЄ ... Тут повинна бути широка підтримка наших ініціатив і кадрове присутність українців всередині всіх цих та інших міжнародних організацій" , - сказав президент.