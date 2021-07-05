Заблоковано активи 174 "контрабандних" компаній

Служба безпеки України заблокувала активи 174 компаній, які потрапили під санкції Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) за ймовірний зв'язок із контрабандною діяльністю, повідомляє Кореспондент.

"20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п'яти - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключені з переліку місць доставки", - йдеться в повідомленні СБУ.

Відзначається, що саме СБУ подала пропозиції РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у рамках боротьби Служби із системної контрабандою.

Тільки в першому півріччі за матеріалами СБУ накладені штрафи в розмірі 18,7 млн ​​гривень за контрабанду, а 1,08 млрд гривень - сума додаткових мит, які порушники мають сплатити до Держбюджету.

"У першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предметів контрабанди та виявила порушень митних правил на 207,6 млн гривень. Вилучення відбувалося в межах 53 досудових розслідувань. Серед предметів контрабанди, зокрема: зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності тощо", - додали в спецслужбі.

У рамках протидії корупції на митному кордоні СБУ почала 33 досудові розслідування. Зараз 40 особам повідомлено про підозру.

З початку 2021 року судові вироки отримали 10 посадових осіб Держприкордонслужби, митних та контролюючих органів.