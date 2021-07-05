Розмовляти з собою корисно для мізків

Часто ловиш себе на тому, що розмовляєш вголос наодинці з самим собою? Розслабся, це ще не означає, що ти типовий клієнт психотерапевта, повідомляє Men's Life.

Розмови з самим собою - це зовсім не психічне відхилення від норми, часом це навіть буває дуже корисно для роботи головного мозку. Такий висновок вченим допомогли зробити неодноразові дослідження психологів з Університету Вісконсін-Медісон.

Умовиводи фахівців може довести нескладний експеримент, в якому брали участь дві групи людей. Перша група добровольців повинна була шукати в кімнаті речі, які заздалегідь були заховані, при цьому коментуючи всі свої дії. Учасники другої групи шукали речі мовчки.

Результати цього експерименту були досить приголошуючими - «балакуни» в кілька разів швидше впоралися з поставленим завданням з пошуку захованих речей в кімнаті, ніж ті, хто мовчки шукав необхідне.

Як пояснюють вчені, мова допомагає людині прискорювати мислення і знаходити необхідне і вірне рішення. Промовляючи вголос поставлене завдання ймовірність того, що ми виконаємо її, підвищується в кілька разів. Думки вголос змушують нас сконцентруватися і допомагають упорядкувати ті самі думки.