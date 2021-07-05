Колектори продовжуть погрози: на що скаржаться громадяни

За цей рік НБУ отримав 3142 письмових скарги і 8258 усних звернень у контакт-центр щодо неетичної поведінки колекторів, повідомляє Опендатабот.

Зараз понад 2 млн українців перебувають у реєстрі боржників. За рік їх кількість зросла на 18%. В основному громадяни скаржаться на неетичну поведінку колекторів (45% від загальної кількості звернень).

Також українці відзначили і інші порушення з боку колекторів:

використання персональних даних третіх осіб - 1189, або 38%;

агресивна поведінка працівників колекторських служб - 398, або 13%;

розголошення персональних даних позичальників - 133, або 4%.

У зв'язку з цим у рамках програми центробанку "Знай свої права" в месенджерах і додатку "Опендатабот" запрацював сервіс, за допомогою якого користувачі можуть дізнатися, як захистити свою приватність, перевірити себе в держреєстрах і подати скаргу в НБУ.