Від наслідків коронавируса помер режисер Володимир Меньшов

Від наслідків коронавируса на 82-му році життя помер радянський і російський кінорежисер, актор театру і кіно Володимир Меньшов, найбільш відомий за фільмами "Москва сльозам не вірить", а також "Любов і голуби", повідомляє Страна.ua.

У Володимира Меньшова була двостороння пневмонія і третя стадія дихальної недостатності. Родичі режисера викликали швидку вранці 22 червня. Прибулі медики помітили низький показник сатурації - 89, тому відвезли Володимира Валентиновича в ГКБ №15.

Сьогодні о 09:36 він помер в цій же лікарні.