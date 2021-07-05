Україна зробила достатньо для отримання термінів вступу в ЄС - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати від країн Європейського Союзу і Півнінчоатлантичного Альянсу підтвердження, коли і як Україна стане членом ЄС і НАТО відповідно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таку заяву він зробив виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".