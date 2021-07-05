Україна зробила достатньо для отримання термінів вступу в ЄС - Зеленський

Україна зробила достатньо для отримання термінів вступу в ЄС - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати від країн Європейського Союзу і Півнінчоатлантичного Альянсу підтвердження, коли і як Україна стане членом ЄС і НАТО відповідно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таку заяву він зробив виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Для нас НАТО - гарантія безпеки перш за все. І запоруки добробуту. Україна і український народ, я вважаю, вже досить зробили, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження того, коли і як Україна буде членом ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

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