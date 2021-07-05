В Україні повідомили, кому потрібно встановлювати застосунок "Вдома"

Україна вводить запобіжні заходи, щоб не допустити розповсюдження нового штаму вірусу "Дельта".

Про це повідомляє Міністерство та Комітет цифрової трансформації України.

З 2 липня застосунок Вдома треба буде встановлювати громадянам України, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який має бути проведено в пунктах пропуску через державний кордон.

Щоб перетнути кордон в Україну з цих країн, громадянам України потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон.

Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку Вдома.

Для іноземців та осіб без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонений.

У великих міжнародних пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю вже працюють пункти тестування, в якому можна буде зробити швидкий тест.

Умови в’їзду в Україну з інших країн не змінювалися — оскільки Україна перебуває в "зеленій" зоні, застосунок встановлювати не потрібно.