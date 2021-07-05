Рівень запасів газу в ПСГ Європи наближається до екватора

Рівень запасів газу в підземних сховищах (ПСГ) Європи повільно наближається до екватора. За даними Gas Infrastructure Europe, за підсумками газової доби 3 липня (тобто на ранок неділі) рівень запасів газу досяг 48,3%, повідомляє Інтерфакс.

Темп заповнення сховищ минулого робочого тижня (з 28 червня по 2 липня) був в середньому на 25% нижче середнього показника за останні п'ять років. Це трохи жвавіше, ніж тижнем раніше (-38%), але все ще в рази нижче цільового рівня нормального відновлення запасів.

Нинішній рівень запасів на 15,5 процентних пункти нижче середнього рівня за останні п'ять років на цю дату (63,82%), а також найнижчий за історію спостережень.

До кінця кампанії по закачуванню газу в підземні сховища (середній термін переходу європейських "підземок" від закачування до відбору - 20 жовтня) залишається трохи більше ста днів, і далі цей розрив буде тільки рости. За травень і червень відставання виросло на 4 пункти. При збереженні цих темпів до зимового сезону рівень запасів ледь досягне 70% при нормі 92%.

Європа чекає загострення дефіциту газу - вже у вівторок (6 липня) зупиниться до суботи (10 липня) магістраль "Ямал-Європа", яка прокачує в добу близько 100 млн куб. м газу. З 13 по 23 липня пройде щорічне техобслуговування газопроводу "Північний потік" (170 млн куб. м на добу).

Минулого тижня - тільки в очікуванні майбутніх ремонтів, а не від самих ремонтів - спотова ціна газу в Європі (контракт з поставкою "на добу вперед" на майданчику TTF в Нідерландах) злітала до $450 за тисячу кубометрів. Контракт з поставкою в понеділок скоректувався до $441.

Аж до 2019 року на час ремонту "Північного потоку" і "Ямали - Європи" "Газпром" збільшував прокачування газу через Україну. У 2020 році цього вперше не відбулося - вся недопоставка була компенсована відбором газу зі сховищ в Європі. У 2020 році це трохи полегшило ситуацію на ринку, так як ПСГ Європи були переповнені. Однак цього року ситуація протилежна - сховища напівпорожні. Тому за аукціоном 29 червня на додаткові потужності, що перериваються, на транзит через Україну на липень (було виставлено 64 млн куб. м на добу) учасники ринку стежили з особливою увагою. Відмова "Газпрому" від бронювання потужностей на цьому аукціоні надала спотовими цінами на газ в Європі новий імпульс.