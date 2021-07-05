Клиенты monobank смогут получить карту в биткоинах

Мобильный monobank готовится к сотрудничеству с криптобиржей для запуска карты в биткоинах, чтобы была возможность удобно и прозрачно покупать и продавать криптовалюту, повідомляє UBR.

В июле компания планирует сообщить детали. Сам проект разработан, и ожидается его согласование НБУ, заявил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Также monobank готовится к интеграции с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Проект находятся на стадии разработки, и его официальное представление запланировано на осень текущего года.

Кроме того, заканчивается разработка инициативы по глубокой интеграции с мобильным оператором, о которой в monobank сообщат уже в августе.

К тому же в компании работают и над другими проектами.