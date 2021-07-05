Українська металургія може залишитись без сировини

Уже в серпні українські меткомбінати можуть зупинитися через брак металобрухту, оскільки в червні його експорт побив рекорд, передає керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко, повідомляє УНІАН.

"Усі ми прекрасно знаємо, яка зараз кон'юнктура на зовнішніх ринках металопродукції та металургійної сировини. Плюс ситуація ускладнюється тим, що самого металобрухту не вистачає, і турецькі металурги готові його купувати за будь-якою ціною. У зв'язку з цим експорт металобрухту з України зростає в геометричній прогресії", - сказав він.

За його словами, в 1 півріччі 2021 року експорт металобрухту з України склав близько 231 тис. т, тоді як за весь минулий рік - 36 тис. т.

"Ми бачимо 6-кратне зростання експорту брухту. Більш того, з кожним місяцем поставки тільки збільшуються. Так, уже у квітні обсяги вивезення становили 38 тис.т, а в травні вони збільшилися вже до 60 тис. т, а за підсумками червня – рекордні 85 тис. т. це вже серйозний показник, це місячне споживання одного великого комбінату, а мито в 58 євро/т, по суті, перестало стримувати експорт брухту", - підкреслив експерт.

При цьому він зазначив, що ситуація буде тільки посилюватися, оскільки РФ підвищила мито на експорт брухту з 45 до 70 євро/т, Казахстан і Киргизія заборонили експорт брухту за межі ЄАЕС, а в ЄС лобіюють заборону на експорт брухту у зв'язку з необхідністю виконувати норми Green Deal.

"У таких умовах Україна стає найбільш незахищеним і легкодоступним джерелом брухту для Туреччини, найбільшого у світі імпортера брухту. А я нагадаю, що український ринок ломозаготівлі два роки поспіль встановлював антирекорди. Так, у 2019 році ломозбір склав 3,1 млн.т, у 2020 році – 2,9 млн. т. остання цифра – це історичний мінімум" , - констатував В. ﻿ Головко.

Як зазначив експерт, зараз існує реальна загроза того, що українська металургія залишиться без стратегічної сировини.

"Я нагадаю, що жодна технологія не дозволяє виробляти сталь без металобрухту. Це означає, що вже в серпні нас чекають зупинки металургійних комбінатів, що платять податки, що забезпечують приплив валютної виручки і зайнятість в індустріальних регіонах України" , - зазначив він.

В. Головко також повідомив, що єдиним виходом у ситуації, що склалася, може стати тимчасова заборона на експорт металобрухту з України.