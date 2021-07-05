Хакери REvil вимагають викуп у $70 млн в біткоїнах

Хакери, які вчинили масштабну кібератаку на компанію Kaseya, що базується в США, вимагають у неї викуп розміром $70 млн біткоїнами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними експертів, за кібератакою стоїть хакерське угруповання REvil, яке розмістило в інтернеті повідомлення про атаку.

Глава відділу досліджень у компанії з кібербезпеки Radware Деніел Сміт зазначив, що раніше після кібератак REvil вимагала по $45 млрд за відновлення зараженої вірусами системи.

Компанія Kaseya раніше повідомила, що вчинена кібератака вплинула на менше ніж 40 клієнтів компанії. До того ж, атака не вплинула на хмарні сервіси компанії.

У заяві, поширеній у неділю, Kaseya повідомила, що розпочала роботу з низкою компаній щодо гарантування безпеки з метою усунення наслідків кібератаки.

Агентство зазначає, що багато експертів вказали на високий рівень проведення цієї кібератаки. Так, представник Kaseya Дана Лідхолм в електронному листі підтвердила, що у випадку з цим інцидентом ідеться про численні слабкі місця в продукції компанії. За її словами, це була "витончена атака з використанням вірусу-вимагача".

Клієнтами Kaseya є компанії-провайдери віддаленої інформаційно-технологічної підтримки, також вона надає послуги з гарантування кібербезпеки для малих і середніх підприємств.

У суботу президент США Джо Байден заявив, що наразі не впевнений, чи причетні росіяни до нещодавньої масштабної кібератаки, яких зазнали американські компанії.

За повідомленням західних ЗМІ, президент США, проте, попередив, що якщо все-таки з'ясується, що кібератаку провела Росія, США вдадуться до відповідних заходів.

У ніч на 3 липня повідомлялося, що компанія Kaseya зазнала потенційно дуже масштабної кібератаки з застосуванням вірусу-здирника. Хакерська атака торкнулася компаній, прямо чи непрямо пов'язаних із Kaseya.

Як зазначалося, масштабна атака хакерів за допомогою вірусів-вимагачів, за останніми даними, торкнулася близько 1 тис. компаній, що надають IT-послуги малому та середньому бізнесу. Такі дані опублікувало агентство Bloomberg із посиланням на компанію Huntress Labs, що спеціалізується на кібербезпеці.

Збитків хакери при цьому завдали не тільки безпосередньо IT-компаніям, а і їхнім клієнтам. Зокрема, близько 20 клієнтів компаній, які зазнали атак із застосуванням вірусів-вимагачів, постраждали. За даними компанії ESET, постраждалі клієнти перебувають у 11 країнах світу.