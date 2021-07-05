Зеленський назвав свою головну мету на посаді президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною його метою на посаді глави держави є мир в Україні, протидія російському агресору, забезпечення суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мир не десь, а мир на українській землі - моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України - найвищий пріоритет нашої роботи", - заявив Зеленський, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в понеділок у Києві.