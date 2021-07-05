Український телеканал показав карту Росії з Кримом
Урядовий телеканал ДІМ в одному з відео про Росію показав карту РФ з Кримом. Відео стосувалося реформ всередині федерації, повідомляє Вести.
Так, на відео
"Наказати цінами не рости. Що придумав уряд РФ" на телеканалі ДІМ на заставне фото ролика була зображена карта Росії разом з Кримом.
Як заявив головний редактор телеканалу Олексій Мацука, це, ймовірно, якась технічна помилка - за його словами, на цій заставці не повинна була бути карта РФ з півостровом.
"Криму там бути не повинно, на цій заставці", - заявив він і додав, що це помилка.
Станом на зараз, відео з каналу видалили.
Відзначимо, телеканал ДІМ - це український державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів непідконтрольних територій України.