У Німеччині поліцейський коліном ледь не задушив затриманого

У Німеччині поліцейський три хвилини притискав коліном шию затриманого, який при цьому кликав на допомогу і кричав, що задихнеться, повідомляє Лента.Ру.

Інцидент стався в метро Мюнхена. 53-річного живе в Німеччині француза стали затримувати за безквитковий проїзд. На відеоролику, в якому замазані особи учасників і змінені голоси, видно, що чоловік запекло пручається арешту: виривається, намагається битися і кусатися. Він кричить, що задихається, і багаторазово кличе на допомогу, поки намагається вирватися з рук поліцейських.

Протягом трьох хвилин один з них застосовує прийом утримання, схожий на той, що застосовували проти Флойда: утримує коліном його шию. Потім поліцейські перевертають чоловіка на живіт і застібають на його руках наручники. Як розповів сам затриманий, він пручався, бо злякався, що загине.

Пізніше виявилося, що затримувати його не було за що: контролери помилилися і визнали його проїзний документ недійсним через позначки на ньому, яку чоловік зробив від руки. Поліцію викликали через те, що він почав сперечатися і погрожувати розірвати квиток, який хотіли конфіскувати.