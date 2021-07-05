Кулеба спростував заяву Лукашенка про контрабанду зброї на кордоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви Олександра Лукашенка про контрабанду зброї з України та закриття кордону, повідомляє Лівий берег.

"Він любитель резонансних заяв, він розмовляє дуже часто заголовками, які одразу потрапляють в медіа" , - сказав міністр на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

"Тут потрібно зберігати спокій і розуміти, що Олександр Лукашенко - це людина, щодо якої потрібно робити реальний факт-чекінг. І запевняю вас, що його заява про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жоден факт-чекінг, бо це просто не відповідає дійсності за жодним параметром. Як і його заява про те, що кордон закрився. За моєю інформацією станом на зараз кордон працює" , - сказав Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що Україна не шукає конфлікту, але буде жорстко захищати свої інтереси, якщо хтось цей конфлікт буде намагатися нав'язати.

Кулеба також прокоментував залежність українського ринку від білоруського палива та мінеральних добрив.

"На жаль, так сталося історично, що ми стали споживачем пального з Білорусі. За деякими позиціями [у неї] майже монопольне становище. Я вважаю, що цю ситуацію потрібно виправляти. Ми не можемо покладатися на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка. Ми не можемо дозволити собі мати будь-який важіль впливу на Україну. Тому нам потрібно диверсифікувати ці постачання" , - сказав Кулеба.