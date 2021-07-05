Зеленський заявив про намір підвищити престиж українського громадянства

Зеленський заявив про намір підвищити престиж українського громадянства

Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання підвищити престиж українського громадянства на міжнародній арені, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву він зробив під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в понеділок.

"Моя позиція як президента України дуже проста: кожен громадянин України, який перебуває за межами нашої держави, повинен відчувати підтримку і відчувати захист. Наша спільна амбітна мета - високий престиж українського громадянства, українського паспорта в світі. Престиж українського паспорта - це впевненість у своєму державі, коли ти опинився в складній ситуації закордоном", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що в разі настання такої ситуації, державний апарат повинен діяти швидко і чітко, для того, щоб оперативно надати допомогу своїм громадянам в інших країнах.

"Престиж українського паспорта це також можливість вільно подорожувати по світу", - додав Зеленський.

Крім того, президент вказав на необхідність підтримувати та розвивати зв'язки між державним апаратом в Україні та українськими діаспорами в різних країнах.

"Українську громаду в світі завжди видно, чутно, і це чудово", - резюмував Зеленський.

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