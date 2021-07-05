Зеленський заявив про намір підвищити престиж українського громадянства
Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання підвищити престиж українського громадянства на міжнародній арені, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідну заяву він зробив під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в понеділок.
"Моя позиція як президента України дуже проста: кожен громадянин України, який перебуває за межами нашої держави, повинен відчувати підтримку і відчувати захист. Наша спільна амбітна мета - високий престиж українського громадянства, українського паспорта в світі. Престиж українського паспорта - це впевненість у своєму державі, коли ти опинився в складній ситуації закордоном", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що в разі настання такої ситуації, державний апарат повинен діяти швидко і чітко, для того, щоб оперативно надати допомогу своїм громадянам в інших країнах.
"Престиж українського паспорта це також можливість вільно подорожувати по світу", - додав Зеленський.
Крім того, президент вказав на необхідність підтримувати та розвивати зв'язки між державним апаратом в Україні та українськими діаспорами в різних країнах.
"Українську громаду в світі завжди видно, чутно, і це чудово", - резюмував Зеленський.