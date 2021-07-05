Зеленський заявив про намір підвищити престиж українського громадянства

Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання підвищити престиж українського громадянства на міжнародній арені, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву він зробив під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в понеділок.

"Моя позиція як президента України дуже проста: кожен громадянин України, який перебуває за межами нашої держави, повинен відчувати підтримку і відчувати захист. Наша спільна амбітна мета - високий престиж українського громадянства, українського паспорта в світі. Престиж українського паспорта - це впевненість у своєму державі, коли ти опинився в складній ситуації закордоном" , - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що в разі настання такої ситуації, державний апарат повинен діяти швидко і чітко, для того, щоб оперативно надати допомогу своїм громадянам в інших країнах.

"Престиж українського паспорта це також можливість вільно подорожувати по світу" , - додав Зеленський.

Крім того, президент вказав на необхідність підтримувати та розвивати зв'язки між державним апаратом в Україні та українськими діаспорами в різних країнах.