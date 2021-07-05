У Львові дівчата влаштували вечірку на Меморіалі

У Львові молоді дівчата вирішили відсвяткувати 18-річчя подруги на Меморіалі Героїв Небесної Сотні. Вони пили, веселилися там, куди приходять в печалі родичі загиблих, повідомляє РБК-Украина.

Цікаво, що після відео в соцмережах, дівчина видалила не тільки ролик, але і свій аккаунт.

Телефоном батько іменинниці розповів, що подруги хотіли влаштувати їй сюрприз і свято до Дня повноліття. Зараз молоді особи шкодують про свій вчинок.

"Подруги моєї дочки хотіли привітати її з днем народження. Ні я, ні моя дочка не знали, що це буде відбуватися на оглядовому майданчику меморіалу Героям Небесної Сотні, Оскільки моя дочка туди вели подруги із зав'язаними очима. Моя дочка вже другий день плаче. Мені теж дуже шкода, що так сталося, і що наші діти, зокрема, дочка, взагалі мало замислюються над тими трагічними подіями, які були нещодавно в нашій країні" , - сказав чоловік.

Автор: Людмила Жукова