Нафтовому ринку передбачили загрозу цінової війни

Якщо переговори ОПЕК+ про видобуток нафти повністю проваляться, то ринок може зіткнутися з ціновою війною. Аналітики не вважають такий сценарій найбільш імовірним, але не виключають цієї загрози, повідомляє Лента.Ру.

"У найближчі терміни відсутність угоди, очевидно, буде означати, що всі будуть вести видобуток на свій розсуд і будуть близькі до цінової війни" , - пояснив Алехандро Барбахоса, віце-президент Argus Media по нафтовому сектору на Близькому Сході і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні .

Стратег RBC Capital Markets Хеліма Крофт також пророкує, що в разі повного провалу переговорів "існує ризик повернення до сценарію, в якому кожен буде грати за себе" . В такому випадку ціни перестануть рости і почнуть падати.

"Ми не думаємо, що це дуже ймовірно, але виключати такого не можна", - підкреслила вона.

З іншого боку, якщо ОПЕК + не зможе домовитися про збільшення видобутку, то ціни можуть вирости на тлі нестачі пропозиції, і в підсумку це створить загрозу для відновлення економіки. Нафта подорожчає, якщо альянс прийме рішення зберегти статус-кво, пояснила фахівець RBC Capital Markets. Однак ймовірність зростання цін до 100 доларів за барель настільки «політично противна» для США, що влада країни, на думку аналітика, «звернеться до ключових гравців, щоб уникнути феєрверків» при продовженні переговорів.

2 липня Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) і її партнери не змогли досягти домовленостей з приводу видобутку нафти через заперечення Об'єднаних Арабських Еміратів. В ОАЕ пояснили, що підтримують збільшення видобутку нафти з серпня до кінця 2021 року, але не згодні з продовженням параметрів угоди до кінця 2022 року. Нові переговори призначені на 5 липня.