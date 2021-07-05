В ЄС примусово обмежать швидкість нових автомобілів

У Європі будуть примусово обмежувати швидкість в нових автомобілях, які виходять на ринок. Для цього використовуватимуть спеціальні просторої, повідомляє 24 Канал.

З 6 липня 2022 року всі нові автомобілі, що продаються в ЄС, будуть оснащуватися пристроями, що обмежують їх швидкість.

Система, до впровадження якої залишився всього рік, називається Intelligent Speed Assistance (ISA). Працює за допомогою GPS і розпізнає вуличні знаки. А коли водій перевищує встановлену на дорозі швидкість, транспортний засіб може використовувати різні методи, щоб уповільнити його. Ці методи варіюються від попереджень про вібрації до звукових сигналів.

Система ISA також може знизити потужність двигуна після обмеження швидкості або навіть ускладнити натиснення педалі акселератора. Такі технології вже використовуються, але, по крайній мірі, зараз водії можуть нейтралізувати їх, натиснувши педаль акселератора або повністю відключивши систему.