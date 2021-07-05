У МЗС оголосили конкурс на вакансії дипломатів з торгівлі

Міністерство закордонних справ сприятиме просуванню вітчизняних компаній-експортерів на міжнародних ринках, повідомляє УНИАН.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика", який проходить сьогодні в Києві.

"Моя улюблена тема - про те, як ми "накачуємо економічні м'язи". Сильна зовнішня політика неможлива без сильної економіки. Пишатися Україні легше і веселіше з повним гаманцем. Кожна українська компанія-експортер може розраховувати на МЗС. Ми радимо, ведемо за руку, допомагаємо знайти партнерів за кордоном, вигідний ринок, продавати свої товари та послуги там, де хочуть їх купувати" , - сказав він.

За словами Кулеби, у 2020-2021 роках в координації з іншими органами влади Міністерство відкрило і відновило доступ більше ніж 50 товарних груп української продукції на ринки 15 зарубіжних країн.

"У 2021 році за сприяння Ради експортерів та інвесторів при МЗС вже 147 українських компаній почали роботу на нових іноземних ринках, 109 українських компаній отримали допомогу дипломатів для участі в тендерах зарубіжних країн і міжнародних організацій" , - додав він.