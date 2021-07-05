НАБУ завершило розслідування у "справі ВіЕйБі Банку"

2 липня 2021 року НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого ПАТ «ВіЕйБі Банк» Національним банком України, повідомляє НАБУ.

Йдеться про:

9 посадовців Нацбанку, в т.ч. експершого заступника голови НБУ;

ексзаступника голови правління ПАТ «ВіЕйБі Банк»;

заступника директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку);

трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» — виділене в окремі провадження, які зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.

Слідство встановило, що в жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча «ВіЕйБі Банк» не подав всіх необхідних для цього документів (як от програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених «ВіЕйБі Банком». Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банку». Це — на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав «ВіЕйБі Банк» неплатоспроможним.

Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, «ВіЕйБі Банк» не повернув.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої 09.08.2019 закрили провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, тобто у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Однак, у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро.