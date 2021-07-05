РФ шантажує країни за участь у Кримській платформі – Кулеба

Саміт "Кримської платформи" покаже позиції країн щодо ставлення до Росії та окупації півострова, оскільки зараз РФ тисне на країни та вимагає відмовитися від участі, повідомляє Слово і діло.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30" у понеділок, 5 липня.

"Росія шантажує і погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі в платформі. Деяким дуже важко під тиском Москви" , - сказав Кулеба.

Тому, за його словами, на тлі тиску Россі участь країн в Кримській платформі стане "дуже простим тестом в питанні окупованого Криму - з Росією та агресією чи з Україною і міжнародним правом?" .

Як відомо, саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня цього року. Участь в саміті візьмуть представники різних країн, зокрема США. Німеччина також підтримала ідею Кримської платформи.