ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
Государственный ПриватБанк запустил акционное предложение для предпринимателей. Ставки по программе финансирования "КУБ" снизили на 0,2 процентного пункта в месяц до конца июля, повідомляє UBR.
До августа будут действовать льготные ставки для малого бизнеса и компаний:
- 1,4% в месяц – первые полгода (было 1,6%);
- 1,2% в месяц – последние полгода (было 1,4%).
Получить кредит в банке по сниженной ставке в рамках программы "КУБ" могут юридические лица и предприниматели, которые хотят впервые воспользоваться программой и не имеют действующих соглашений по такому кредиту, а также не подавали в последние 30 дней заявку на его получение.
Подать документы можно в "Приват24 для бизнеса".
"В общем ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно)", – уточняет пресс-служба.
По данным банка, с начала года кредиты "КУБ" получили 13 тыс. компаний на общую сумму 2,5 млрд грн.