ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Государственный ПриватБанк запустил акционное предложение для предпринимателей. Ставки по программе финансирования "КУБ" снизили на 0,2 процентного пункта в месяц до конца июля, повідомляє UBR.

До августа будут действовать льготные ставки для малого бизнеса и компаний:

  • 1,4% в месяц – первые полгода (было 1,6%);
  • 1,2% в месяц – последние полгода (было 1,4%).

Получить кредит в банке по сниженной ставке в рамках программы "КУБ" могут юридические лица и предприниматели, которые хотят впервые воспользоваться программой и не имеют действующих соглашений по такому кредиту, а также не подавали в последние 30 дней заявку на его получение.

Подать документы можно в "Приват24 для бизнеса".

"В общем ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно)", – уточняет пресс-служба.

По данным банка, с начала года кредиты "КУБ" получили 13 тыс. компаний на общую сумму 2,5 млрд грн.

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