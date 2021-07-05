Ексспівробітник біткоїн-біржі зізнався в крадіжці понад $170 000

Колишній співробітник новозеландської біткоїн-біржі Cryptopia, яка знаходиться в процесі ліквідації, зізнався в розкраданні понад $170 000 у криптовалюті, повідомляє ForkLog.

Справу розглядав окружний суддя Крайстчерча Аллістер Девіс. Співробітник, ім'я якого не розголошується, визнав себе винним за двома пунктами звинувачення.

Він розповів, що під час роботи в Cryptopia створив копії закритих ключів від гаманців користувачів і зберіг їх на USB-накопичувач. Використавши особистий комп'ютер, чоловік вивів криптовалюту на 245 000 новозеландських доларів (~ $170 519).