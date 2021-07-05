У США незабаром повідомлять дати візиту Зеленського до Вашингтона - Кулеба

Адміністрація США незабаром повідомить дати візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ще дати не відомі. Нам було запропоновано кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів, коли цей візит відбудеться. Втім, ми чекаємо підтвердження дати вже незабаром. Американська адміністрація вже активно працює з нами над підготовкою цього візиту" , - сказав Кулеба журналістам на полях всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

За його словами, в центрі уваги візиту буде питання безпеки, тобто "нормандський формат", Донбас, Крим, питання американських інвестицій в Україну та розвиток торгівлі, питання реформ в Україні.

"Але, крім зустрічі з адміністрацією США, ще буде багато інших заходів. Будуть контакти за лінією МВФ, будуть зустрічі з громадою, з американським бізнесом. Тому це не просто візит до президента Байдена - це візит до Америки в широкому сенсі" , - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з візитом Вашингтон цього літа.