Як швидко відчистити м'які меблі від плям: секрети легкого прибирання

Якщо паркету та іншим поверхням ми приділяємо час кожного тижня, то м'які меблі залишаються без уваги. Їх прибирання ми завжди відкладаємо, бо вважаємо складним, повідомляє 24 Канал.

Як освіжити тканину на меблях – розповідаємо у нашому матеріалі. Прості способи, які кожен зможе повторити.

Як запобігати забрудненням

Найкраще працювати на випередження і запобігти забрудненню, адже боротись із наслідками куди складніше. Якщо ви плануєте часто використовувати диван для сімейних посиденьок з дітьми, то заздалегідь подбайте про його збереження:

використовуйте покривало, щоб застеляти м'які меблі;

придбайте спеціальний чохол;

не їжте, сидячи на дивані, та не дозволяйте робити це іншим членам сім'ї;

періодично проводьте прибирання дивану.

Як проводити профілактичну чистку

Підтримувати у свіжому та чистому вигляді ваші меблі допоможе періодична профілактична чистка. Для цього вам знадобиться мокре простирадло. Розстеліть його по всій поверхні дивану та злегка притисніть до тканини. Це допоможе очистити м'який куток від пилу та легких забруднень.

Щоб результат вийшов кращим, варто сполоснути простирадло під чистою водою і повторити ще раз. Після цього дайте дивану повністю висохнути.

Оберіть мийний засіб

Перш ніж приступити до чистки, переконайтесь, що мийний засіб підходить для поверхні дивану. Якщо підібрати сильнодійну речовину, вона може пошкодити м'які меблі та призвести до знебарвлення і втрати яскравості тканини. Наприклад, мильну воду не можна використовувати для велюру та оксамиту.

Рекомендуємо випробувати мийний засіб на невеликій ділянці дивану. Так ви будете впевнені, що обрали потрібний. Якщо все пройшло успішно – можете приступати до повноцінної процедури очищення.

Зверніть увагу, не варто сильно мочити тканину дивану, адже ви навряд чи повністю її висушите в домашніх умовах. А залишки води можуть спровокувати появу цвілі та неприємного запаху.

Засоби для чищення дивану своїми руками

Якщо ви вирішили почистити диван, можна обійтись і без дорогих мийних засобів. Таку речовину легко створити самостійно з продуктів, які є вдома у кожного. Для цього вам знадобиться сода, вода, оцет та мило. Налийте у посудину літр води та додайте по столовій ложці інших компонентів. Все добре перемішайте та нанесіть на забруднені ділянки за допомогою щітки. Не варто сильно терти, щоб не створити багато піни, адже її буде складно змити водою.

Ще один рецепт мийного засобу для очищення делікатної тканини: змішайте воду з порошком у пропорції 2 до 1, щоб утворилась густа піна і акуратно нанесіть її на забруднення. Якщо це не допомогло – повторіть процедуру. Після видалення плями зберіть брудну піну за допомогою порохотягу чи ганчірки.

Рецепти для видалення різних плям

Варто пам'ятати, що кожна пляма потребує індивідуального підходу, тому ми зібрали способи очищення на всі випадки життя.