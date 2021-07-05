Польський пілот не пускав українців на борт Ryanair

У польському місті Познань стався дивний інцидент з пасажирами літака Ryanair, який повинен був летіти до Одеси. Майже 30 людей не могли зайняти свої місця на борту через пілота, який їх не пускав, повідомляє РБК-Украина.

Понад 30 українців не змогли потрапити на борт літака

Рейс FR6705 авіакомпанії Ryanair з польського аеропорту Лавіца в Познані був затриманий більш ніж на годину через пілота. Він влаштував скандал і не пускав на борт майже 30 українців. Пасажири пройшли всі перевірки, паспортний контроль і реєстрацію на рейс, але зайняти свої місця на борту літака так і не змогли.

За словами очевидців, пілот вигукував дивні фрази: "Я тут головний!" і "Я - король літака!" . В результаті скандалу більше ніж 30 українців так і не змогли вилетіти з Познані до Одеси та змушені були залишитися в аеропорту.

За попередньою інформацією, літак з Познані вилетів із запізненням більш ніж на годину, але не всі пасажири змогли зайняти свої місця.

В аеропорту інформацію ні підтверджують, але і не спростовують

Представник аеропорту Блавей Патрін стверджує, що немає відомостей про скандальну поведінку членів екіпажу даного рейсу. І на питання про пасажирів в аеропорту теж відповідають ухильно.

"Під час реєстрації сталися деякі збої в роботі. Подробиці невідомі. Ситуація розслідується" , - додала Блавей Патрін.

Автор: Анна Шиканова