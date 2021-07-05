У РФ заявили, що прихильники нацизму впливають на політику України

Влада Російської Федерації вважає, що прихильники нацизму і послідовники націоналіста Степана Бандери нібито впливають на політику України. При цьому офіційна Москва не стверджує, що до влади в Україні прийшли бандерівці, повідомляє РБК-Украина.

Зокрема, за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, прихильники нацизму в Україні на сьогодні нібито в пошані.

"Вони там є, і вони мають величезний вплив на суспільне і внутрішнє життя, внутрішньополітичне життя України" , - зазначив Пєсков.

На прохання прокоментувати заяву російського пропагандиста Володимира Соловйова про те, що до влади в Україні прийшли нібито бандерівці, він заявив, що це позиція виключно цієї людини.