В Україні COVID-сертифікати вже доступні користувачам "Дія"

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб заявив, що цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам додатку "Дія".

Про це свідчить публікація Олексія Вискуба в Facebook.

За його словами, перші цифрові сертифікати вже доступні для вакцинованих осіб. Крім того, протягом липня обіцяють запустити ПЛР-тестування та сертифікати для тих, хто вже перехворів коронавірусом.

"Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних", - підкреслив Вискуб.

Заступник міністра зазначив, що "на цьому тижні стартує етап проходження самооцінки готовності до визнання українських сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод".

Вискуб нагадав, що наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.