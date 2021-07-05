Росія посилює угруповання кораблів в Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

Російські військові посилюють угруповання кораблів в Чорному морі за рахунок ракетного крейсера "Москва" і фрегата з крилатими ракетами "Калібр" "Адмірал Ессен", які повертаються після навчань з Середземного моря, повідомляє Інтерфакс.

В даний час вони проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор.

За словами військових, кораблі здійснюють перехід з Середземного моря в пункт постійного базування Севастополь.

"Після прибуття в Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту", - повідомив Чорноморський флот.

Нагадаємо, в Чорному морі проходять великі маневри Sea Breeze за участю кораблів США, інших членів НАТО і їх партнерів.

У маневрах Sea Breeze задіяли 32 бойових корабля, 40 літаків і п'ять тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. В цілому передбачається участь військових з 32 країн.

За повідомленням 6-го оперативного флоту США, в ході навчань відпрацьовуються бойові дії на морі, на суші і в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.