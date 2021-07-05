Range Rover готує нове покоління моделі Sport
Британська компанія Jaguar Land Rover почала дорожні випробування нового покоління кросовера Range Rover Sport. Автомобіль помічений на тестах в глибокому камуфляжі, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляє портал Carscoops. Незважаючи на захисний декор, можна побачити, що автомобіль отримає вузьку решітку радіатора та нові світлодіодні фари. Крім того, капот стане вище, а центральний повітрозабірник – крупніше.
Боковини кузова прикрасять широкі виштамповки, а силует новинки стане більш обтічним.
Нагадаємо, що друге покоління моделі Range Rover Sport дебютувало у 2013 році, а в 2017-м на автошоу в Лос-Анджелесі пройшла презентація рестайлінгової версії. Прем'єра третьої генерації моделі пересунулася у зв'язку з пандемією та загальною ситуацією на автомобільному ринку.
Третя генерація моделі буде адресована широкої аудиторії. Покупці зможуть вибирати між кількома силовими агрегатами, включаючи різні види гібридів, а також з повністю електричним приводом. За попередньою інформацією, під капотом може з'явитися V8 від BMW.
Більш повну інформацію ми зможемо дізнатися наприкінці нинішнього або на початку майбутнього року, коли відбудеться дебют нового флагмана модельної гами компанії – люксового позашляховика Range Rover.