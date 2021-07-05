Range Rover готує нове покоління моделі Sport

Range Rover готує нове покоління моделі Sport

Британська компанія Jaguar Land Rover почала дорожні випробування нового покоління кросовера Range Rover Sport. Автомобіль помічений на тестах в глибокому камуфляжі, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє портал Carscoops. Незважаючи на захисний декор, можна побачити, що автомобіль отримає вузьку решітку радіатора та нові світлодіодні фари. Крім того, капот стане вище, а центральний повітрозабірник – крупніше.

Незважаючи на захисний декор, можна побачити, що автомобіль отримає вузьку решітку радіатора і нові світлодіодні фари
Незважаючи на захисний декор, можна побачити, що автомобіль отримає вузьку решітку радіатора і нові світлодіодні фари. Джерело: Carscoops
Капот стане вище, а центральний повітрозабірник – крупніше
Капот стане вище, а центральний повітрозабірник – крупніше. Джерело: Carscoops

Боковини кузова прикрасять широкі виштамповки, а силует новинки стане більш обтічним.

Боковини кузова прикрасять широкі виштамповки, а силует новинки стане більш обтічним
Боковини кузова прикрасять широкі виштамповки, а силует новинки стане більш обтічним. Джерело: Carscoops

Нагадаємо, що друге покоління моделі Range Rover Sport дебютувало у 2013 році, а в 2017-м на автошоу в Лос-Анджелесі пройшла презентація рестайлінгової версії. Прем'єра третьої генерації моделі пересунулася у зв'язку з пандемією та загальною ситуацією на автомобільному ринку.

Друге покоління піддали рестайлінгу та модернізації у 2017 році
Друге покоління піддали рестайлінгу та модернізації у 2017 році. Джерело: Land Rover

Третя генерація моделі буде адресована широкої аудиторії. Покупці зможуть вибирати між кількома силовими агрегатами, включаючи різні види гібридів, а також з повністю електричним приводом. За попередньою інформацією, під капотом може з'явитися V8 від BMW.

За попередньою інформацією, під капотом може з'явитися V8 від BMW
За попередньою інформацією, під капотом може з'явитися V8 від BMW. Джерело: Carscoops

Більш повну інформацію ми зможемо дізнатися наприкінці нинішнього або на початку майбутнього року, коли відбудеться дебют нового флагмана модельної гами компанії – люксового позашляховика Range Rover.

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