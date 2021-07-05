Range Rover готує нове покоління моделі Sport

Британська компанія Jaguar Land Rover почала дорожні випробування нового покоління кросовера Range Rover Sport. Автомобіль помічений на тестах в глибокому камуфляжі, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє портал Carscoops. Незважаючи на захисний декор, можна побачити, що автомобіль отримає вузьку решітку радіатора та нові світлодіодні фари. Крім того, капот стане вище, а центральний повітрозабірник – крупніше.

Незважаючи на захисний декор, можна побачити, що автомобіль отримає вузьку решітку радіатора і нові світлодіодні фари. Джерело: Carscoops

Капот стане вище, а центральний повітрозабірник – крупніше. Джерело: Carscoops

Боковини кузова прикрасять широкі виштамповки, а силует новинки стане більш обтічним.

Боковини кузова прикрасять широкі виштамповки, а силует новинки стане більш обтічним. Джерело: Carscoops

Нагадаємо, що друге покоління моделі Range Rover Sport дебютувало у 2013 році, а в 2017-м на автошоу в Лос-Анджелесі пройшла презентація рестайлінгової версії. Прем'єра третьої генерації моделі пересунулася у зв'язку з пандемією та загальною ситуацією на автомобільному ринку.

Друге покоління піддали рестайлінгу та модернізації у 2017 році. Джерело: Land Rover

Третя генерація моделі буде адресована широкої аудиторії. Покупці зможуть вибирати між кількома силовими агрегатами, включаючи різні види гібридів, а також з повністю електричним приводом. За попередньою інформацією, під капотом може з'явитися V8 від BMW.

За попередньою інформацією, під капотом може з'явитися V8 від BMW. Джерело: Carscoops

Більш повну інформацію ми зможемо дізнатися наприкінці нинішнього або на початку майбутнього року, коли відбудеться дебют нового флагмана модельної гами компанії – люксового позашляховика Range Rover.