Газпром знову відмовився збільшити транзит газу Україною

Російський "Газпром" не став бронювати потужності на наступний газовий рік (з 1 жовтня 2021 по 1 жовтня 2022 роки) через Польщу і Україну на річних аукціонах, які пройшли в понеділок на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На аукціоні "Оператор газотранспортної системи України" виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб. м на добу (на додаток до довгострокового контракту в обсязі 40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу).

У свою чергу польська Gas System виставила потужності газопроводу "Ямал-Європа" в 79 млн куб. м на добу.

Спочатку ОГТСУ виставляв на аукціон 15 млн куб. м за добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн куб. м на добу.