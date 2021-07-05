У Львівській області 6-річний хлопчик встановив рекорд України

У Львівській області 6-річний хлопчик на ім'я Марко Данчевський встановив рекорд України в номінації "Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам'ять по контуру на карті", повідомляє Деловая столица.

"Хлопчик продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру на карті за 13,5 хвилин. При цьому юний ерудит не допустив жодної помилки!", — написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За словами Вєтрової, досягнення Марка внесено до Національного реєстру рекордів України в категорію "Діти".

Також повідомляється, що захоплення географією у хлопчика почалося кілька років тому з робочого кабінету його дідуся, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10. Дитину зацікавила велика географічна карта світу, яка висить на стіні в кабінеті.

Як зазначається, зараз Марк знає не тільки назви і розташування всіх без винятку країн світу, а й їхні державні прапори і може розповісти багато історій розвитку цих країн.