Ціни на бензин і ДП різко пішли вгору

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо 5 липня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем значно зросли. Автомобільний газ подешевшав на одну копійку, повідомляє РБК-Україна.

Фото: ціни на АЗС (інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,07 гривень за літр (+0,31 гривень), на бензин А-95 - 30,01 гривень за літр (+0,26 гривень), на дизельне паливо - 28,34 гривень за літр (+0,11 гривень), на автогаз - 15,37 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, минулого тижня Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати націнку.

З урахуванням максимальних націнок ціна бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.