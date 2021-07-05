Дефіцит кавунів і дорогі ягоди: прогноз по цінам

Погода вносить свої корективи в продуктовий кошик - ціни на деякі фрукти, ягоди, овочі та інші сільгосптовари постійно змінюються, але, не дивлячись на очікування, сильно не падають, повідомляє Вести.

Однак є надія на те, що деякі групи товарів можуть подешевшати через те, що їх менше відправлять на експорт.

Чого в Україні буде вдосталь, а що може бути в дефіциті - читайте в матеріалі.

Цукор б'є рекорди

Новиною початку місяця стала заборона, введена російською владою на експорт ряду товарів з України. У РФ не можна ввозити український цукор, макарони, мінеральну і газовану воду, майонез, кетчуп, морозиво, мюслі, попкорн, какао-пасти, готові або консервовані ракоподібні, корми для тварин та інше, - про це повідомили в російському уряді. Заборона діє на товари, які не тільки справили в Україні, а й перемістили через нашу територію.

Як зазначив глава економічного клубу Олег Пендзин, очікувати, що ціни на заборонені до експорту товари впадуть в Україні, не варто. А все, що відбувається із заборонами на товар, - це не що інше, як торгові війни.

"На моїй пам'яті вже років двадцять РФ забороняє якісь товари з України, Україна - з РФ. Ви ж пам'ятаєте, навіть коли були теплі дружні відносини з північним сусідом, розгорталися "сирні" і "цукеркові" війни. Цей процес не зав'язаний на дружбу або ворожнечі, він зав'язаний на фінансово-економічні інтереси конкретних виробників РФ. Як тільки місцеві виробники збільшують виробництво, тут же намагаються вибити конкурентів. Це не дивно.

Ми і так з кожним роком скорочуємо експорт в РФ. Але те, що товар не продадуть в РФ, ніяк не позначиться на цінах внутрішнього ринку. Скажімо, цукор ми поставляємо не тільки в РФ, і його ціна не зміниться, тому що вона формується, виходячи зі світового ринку. Те ж саме у нас і з соняшниковою олією, і по зерновій групі. Ми занадто багато продаємо товарів на експорт по всьому світу, тому та частина, яка не піде в Росію, піде в інші країни", - розповідає Олег Пендзин.

Показово, що в Україні сьогодні ціна на цукор удвічі вищі, ніж у Європі, обурюється президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

"Протягом уже 11 місяців наша переробка отримує цукор за найвищою у світі ціною. Вартість цукру на Лондонській біржі впала до 432 доларів за тонну, в той час як в Україні ціна зросла до більш ніж 780 доларів за тонну. Тобто сьогодні ціна в Україні майже удвічі вища, ніж європейська. Виробництво цукру в цьому сезоні склало 1,2 млн тонн при споживанні всередині країни 1,5 млн тонн. З урахуванням імпорту, дефіцит становить 60-70 тис. тонн, а це призвело до подорожчання кондитерських виробів на 15-20%", - сказав він.

У той же час у роздробі ціна на цукор постійно знижується. Якщо на початку травня цукор-пісок продавали за ціною близько 25,05 грн / кг, то вже з 1 червня завдяки надходженню на ринок цукру з ЄС опустилася до 24,9 грн / кг. Чергові поставки повинні перекрити дефіцит в 150 тис. тонн. І в результаті очікується зниження цін в липні на 1-2 грн. Правда, період заготівлі варення, джемів, компотів, де без цукру не обійтися, вже йде.

Літній цінопад почався

Падають ціни не тільки на цукор, а й на сезонні фрукти і ягоди. Так, тільки за один тиждень малина подешевшала на оптовому ринку на 48%, і тепер її можна придбати за 60-120 грн / кг. Втім, торік ягода коштувала майже удвічі дешевше.

А аграрії, які вирощують черешню, незадоволені зниженням вартості на неї. Зараз цю ягоду пропонують купити за 25-30 грн / кг у виробника оптом, а на ринку "Столичний" фермери продають по 45-50 грн / кг. Так само сьогодні впала ціна на полуницю - оптом її реалізовують по 35-40 грн / кг, але ягода вже відходить. На підході, запевняють аграрії, зниження ціни на 10-15% на вишні, сливи й абрикоси. Але вони все одно будуть вище, ніж торік - через дощі, град і поривчастий вітер, які знищили в деяких регіонах частину врожаю. А ось урожай персиків обіцяє бути хорошим, як і яблук.

"На прилавках українських торгових точок з'явилися смородина, аґрус та ожина. Поки ціна висока, не поступається малині, але в міру збільшення пропозиції вартість смачних і корисних сезонних ягід буде стрімко знижуватися", - розповідає аграрний аналітик Валерія Скидан.

Також, за її словами, в липні традиційно йде зниження цін від 15 до 30% на овочі - огірки, помідори, болгарський перець, баклажани, кабачки. Подешевшали також кріп, шпинат, щавель і петрушка, але подорожчали салат Айсберг, базилік і кінза.

Кавунів не чекайте - затопило

А ось ранніх баштанних цьогоріч не буде. Аграрії вже двічі пересівали баштан, тому час збору врожаю зміститься на серпень-вересень, а цінники, швидше за все, будуть високими.