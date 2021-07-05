Укртранснафта зможе транспортувати нафту "трубою Медведчука"

На засіданні Нацкомісії з енергетики та компослуг 5 липня "дочці" Нафтогазу, Укртранснафті, видали ліцензію на право транспортування нафтопродуктів частиною нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", повідомляє Економічна правда.

Також рішенням НКРЕКП було зупинено до 06 січня 2022 року (включно) ліцензію з транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом, виданої раніше ТОВ "ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС".

Нагадаємо, 1 липня "Укртранснафта" підписала з Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.