Настя Каменських позувала в яскравому літньому образі

Популярна співачка Настя Каменських влітку багато працює. Для робочих зустрічей та виступів вона обирає яскраві вбрання. ﻿Він не лише ефектно виглядає, а й забезпечує чудовий настрій на весь день, повідомляє 24 Канал.

Знаменитість влаштувала фотосесію у власному заміському маєтку. NK постала перед камерою у лляному костюмі яскравого жовтого кольору. Вбрання складалося з піджака, що застібався на один ґудзик, та вкорочених штанів. Під піджак Настя не одягала спідню білизну, що додало образові сексуальності.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері. Довершила look вишуканими сережками. Також увагу привертає бездоганний білий манікюр та педикюр зірки.

Фото з інстаграму Насті Каменських