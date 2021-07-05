На каналі "Дом" не знають, як карта РФ з Кримом потрапила в ефір

Телеканал "Дом" зробив заяву через трансляцію в ефірі карти Росії із зображенням окупованого Криму. Там не знають, яким чином зображення потрапило до ефіру, тому що в розпорядженні каналу немає такої графічної заставки.

Про це йдеться в повідомленні мовника.

Інцидент стався під час трансляції програми "Русский дневник".

"Всі попередні планові випуски проекту "Русский дневник" мають затверджену каналом графічну заставку - карта Росії без Криму. Джерела походження та попадання фейкової заставки з'ясовуються Службою внутрішньої безпеки" , - йдеться в заяві.

Канал проводить службову перевірку за фактом потрапляння цієї заставки в ефір.

"Цієї графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один з випусків - невідомо", - додали в "Домі".

Водночас на каналі вже усунули всіх причетних до виробництва програми, а також встановили ймовірного винуватця інциденту.

"Дом" також публічно звернувся до СБУ з проханням про допомогу в проведенні службового розслідування.