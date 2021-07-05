На каналі "Дом" не знають, як карта РФ з Кримом потрапила в ефір
Телеканал "Дом" зробив заяву через трансляцію в ефірі карти Росії із зображенням окупованого Криму. Там не знають, яким чином зображення потрапило до ефіру, тому що в розпорядженні каналу немає такої графічної заставки.
Про це йдеться в повідомленні мовника.
Інцидент стався під час трансляції програми "Русский дневник".
"Всі попередні планові випуски проекту "Русский дневник" мають затверджену каналом графічну заставку - карта Росії без Криму. Джерела походження та попадання фейкової заставки з'ясовуються Службою внутрішньої безпеки", - йдеться в заяві.
Канал проводить службову перевірку за фактом потрапляння цієї заставки в ефір.
"Цієї графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один з випусків - невідомо", - додали в "Домі".
Водночас на каналі вже усунули всіх причетних до виробництва програми, а також встановили ймовірного винуватця інциденту.
"Дом" також публічно звернувся до СБУ з проханням про допомогу в проведенні службового розслідування.