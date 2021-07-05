У МВС повідомили, що поліцейські не ввімкнули камеру при затриманні Брагара
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Герщенко наголошує на необхідності встановлення всіх обставин затримання поліцейськими народного депутата Євгена Брагара (фракція "СН"): депутат здав аналіз на можливий вміст наркотичних речовин, повною мірою перевіряють дії поліцейських, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Що стосується факту затримання народного депутата Брагара... Дійсно, такий факт зупинки був, зараз проводиться ретельна перевірка дії двох поліцейських, які зупинили автомобіль, за кермом якого був народний депутат", - сказав Геращенко.
Він пояснив, що помилка поліцейських полягала в тому, що вони спочатку мали включити відеокамеру.
"Вони не включили камери, які необхідно було включити відразу від початку спілкування...У нас є запитання до поліцейських, чому вони так зробили", - сказав заступник міністра.
За словами Геращенка, Брагар здав аналізи,
"в них досліджують вміст можливих наркотичних речовин".
Заступник глави МВС запевнив, що оскільки депутат заявив, що в діях поліцейських були натяки на вимагання хабара, цей факт буде ретельно перевірено.
"Якщо це підтвердиться, вони понесуть сувору відповідальність згідно із законом, але я пропоную дочекатися висновку аналізів і повної перевірки", - сказав він.
Зокрема, за словами Геращенка, наразі вивчають історію притягнення цими поліцейськими осіб до подібного роду відповідальності.
Крім того, він зазначив, що, виходячи з відеозапису, в цьому випадку депутат не мав візуальних ознак сп'яніння.
Геращенко також додав, що голова Національної поліції України Ігор Клименко зустрівся з Брагарем, і вони обговорили можливість участі депутата як потерпілого у цій справі.