Індонезія посилює правила в'їзду в країну для іноземців

Індонезія з 6 липня посилює правила в'їзду для іноземних туристів, тепер їм потрібно буде пред'явити сертифікат про повну вакцинацію, здати два ПЛР-тесту і провести восьмиденний карантин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З 6 липня відбудуться зміни в правилах в'їзду в країну. Тепер іноземним громадянам потрібно буде пред'явити сертифікат про повну вакцинацію, а також здати два ПЛР тесту в Індонезії: в день прильоту і через тиждень після прибуття в країну. Карантин в спеціальних готелях для всіх іноземців становитиме вісім днів ", - йдеться в повідомленні.

У ньому також підкреслюється, що російська вакцина "Спутник V" не визнана на території Індонезії та не дозволяє в'їжджати в країну. Крім того, за даними турофісу, з 3 по 21 липня закрито всі туристичні напрямки та зони відпочинку Індонезії.

"Як сподівається міністр туризму і креативної економіки Індонезії Сандьяга Уно, вжиті заходи щодо обмеження внутрішнього та міжнародного туризму допоможуть поліпшити ситуацію в Індонезії і значно скоротити число нових випадків захворювання COVID-19.

Згідно з планами індонезійського уряду, відкриття острова Балі та інших напрямків буде залежати від ряду факторів, в числі яких успішні темпи вакцинації 70-80% індонезійського населення" , - йдеться в повідомленні.

В Індонезії 4 липня було виявлено понад 27 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Всього захворіли 2,3 млн осіб, 60 тис. померли.