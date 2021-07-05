У МЗС України назвали теми зустрічі Зеленського і Меркель

Канцлер ФРН Анґела Меркель і Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні обговорять нормандський формат, Північний потік-2, торгівлю між державами й інвестиції, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це буде щира розмова між Президентом і канцлером. Вони говоритимуть про ключові речі: про безпеку, про нормандський формат, про Північний потік-2, про торгівлю між країнами і німецькі інвестиції в Україну" , - сказав Кулеба на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

Глава МЗС відзначив, що непросто зрозуміти, якою буде політика Німеччини, коли піде Меркель. Тому варто дочекатися, поки сформують нову коаліцію. Втім, підкреслив Кулеба, українські дипломати працюють над тим, "щоб з ряду питань позиція Німеччини змінилася".