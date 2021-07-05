"Доступні кредити 5-7-9%": обсяг позик перевищив 51 млрд грн

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 453 кредитів на загальну суму 51,3 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Із загальної суми 19,659 млрд грн - були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,385 млрд грн - підприємці отримали на інвестиційні цілі, 25,320 млрд грн - у якості антикризових кредитів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 435 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Станом на 5 липня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.