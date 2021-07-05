Міжбанк: долар відновив зниження

У понеділок на малоактивному через торгівлю за схемою ТОМ міжбанківському валютному ринку котирування безготівкового долара пішли вниз і опустилися нижче рівня 27,30 гривень.

Національний банк виставив великий ордер на покупку на рівні 27,26 гривень, щоб не допустити подальшого зниження. Вихід регулятора стабілізував ситуацію. Торговий діапазон звузився до 27,27-27,29 гривень.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва продовжив зниження синхронно з безготівковим. Вранці готівкового «американця» продавали по 27,26 гривень, до обіду цінник опустили до 27,22-27,23 гривень.

Євро на FOREX продовжує зростання після того, як минулої п'ятниці відштовхнувся від рівня 1,1805 долара. До обіду він піднявся до позначки 1,1878 долара. Готівковий курс євро, слідуючи за готівковим доларом, опустився з ранкових 32,38-32,40 до 32,32-32,34 гривень.

Польський злотий сьогодні трохи подорожчав; в столиці його продають по 7,16-7,20 гривень.

Російський рубль в першій половині дня подешевшав з 73,15 до 73,40 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в столиці продовжує залишатися в межах 3,70-3,75 гривні за 10 рублів.