Сім політсил проходять до ВР: свіжий рейтинг партій

У Верховну Раду України проходять партії "Слуга народу", ОТЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Сила і честь", Радикальна партія та "Українська стратегія". Про це говорять результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22-29 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сім політичних партій подолали б 5%-вий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці минулого місяця.

За партію "Слуга народу" проголосувало б 20,6% респондентів, які взяли б участь у виборах і визначилися зі своїми електоральними уподобаннями, за "Опозиційну платформу - За життя" - 16,9%, за "Європейську солідарність" - 15%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 14,7%, за партію "Сила і честь" - 7%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 5,7%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%.

Решта політсил не подолали б прохідний бар'єр. Зокрема, за Партію Шарія проголосували б 3,7% респондентів, що визначилися з вибором, за Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,2%, за партію "Голос" - 1,9%, за партію "Наші" - 1,7% , за "Удар" - 1,6%, за партію "За майбутнє" - 1,5%.

Решта політсили зібрали б менше 1% голосів респондентів кожна. 15,9% із загальної кількості опитаних не визначилися з вибором, а 14,9% не брали б участі в голосуванні.

У ході дослідження методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю був опитаний 2031 респондент зі 107 населених пунктів у всіх підконтрольних уряду регіонах України по 3-ступінчастій стохастичній вибірці, репрезентативній для населення України старше 18 років. Статистична похибка (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, і 1,5% для показників близьких до 5%.