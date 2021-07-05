Лікарі попереджають курців про часті проблеми

Куріння викликає багато захворювань очей, які без належного лікування можуть привести до незворотної втрати зору. Наприклад, у курців з більшою ймовірністю, ніж у некурящих, розвивається вікова макулодистрофії - стан, який призводить до незворотної втрати зору, повідомляє GreenPost.

У курців також вище ризик розвитку катаракти - помутніння кришталика ока, в результаті якого порушується пропускна здатність очі для світлових променів. Катаракта призводить до погіршення зору, і в цьому випадку операція є єдиним способом відновити зір.

Деякі дані свідчать про те, що куріння також викликає глаукому - стан, при якому підвищується внутрішньоочний тиск і може погіршитися зір.

Крім того, дорослі курці частіше страждають від втрати слуху.