Пєсков повідомив, як Путін пише статтю про Україну

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін самостійно працює над статтею про Україну, яку він анонсував під час прямої лінії. Опублікувати її обіцяють, як тільки вона буде готова, повідомляє Страна.ua.

"Ніякої допомоги не потрібно, президент сам працює над цією статтею, як тільки вона буде готова, ми її опублікуємо" , - сказав Дмитро Пєсков.

Коментуючи можливість випуску повного видання творів Путіна, Пєсков заявив, що всі промови, інтерв'ю та статті і так доступні всім бажаючим.