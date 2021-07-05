Навіть одна доза AstraZeneca, Pfizer і Moderna захищає - медики

Навіть одна доза вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna та Oxford-AstraZeneca забезпечує рівень захисту "від хорошого до відмінного" проти симптомів коронавірусної інфекції (і важких наслідків), яка викликана чотирма поширеними нині штамами, включаючи дельту, повідомляє Ліга.net.

Дві дози, "ймовірно", забезпечать набагато сильніший захист, пишуть у препринті медики Канади.

Дельта витісняє або вже витіснила в різних країнах штами-конкуренти.

У провінції Онтаріо підняли базу даних із середини грудня 2020-го до кінця весни 2021 року, куди увійшло понад 421 000 випадків ковіду. У 9,7% хворобу викликали різні мутанти SARS-CoV-2 – альфа ("британський"), бета ("південноафриканський"), гамма ("бразильський") і дельта ("індійський"). Зафіксовано >14 000 осіб із госпіталізацією або смертю.

Ефективність однієї дози "пфайзера" і "модерни" проти симптомів дельта-ковіду була нижчою, ніж проти альфи, але ось доза "астразенеки" однаково запобігала симптоматичній хворобі від цих штамів.

Дві дози "пфайзеру" підвищили захист від дельти до рівнів, як з альфою і бетою/гамою.

Ефективність однієї дози всіх трьох вакцин проти госпіталізації або смерті від цих штамів загалом була вищою, ніж проти симптомів ковіду.

Зокрема, ефективність вакцини проти важких наслідків із дельтою після однієї дози "пфайзеру", "модерни" і "астразенеки" склала у авторів дослідження 78%, 96% і 88% відповідно.