Над курортним Приморськом пронеслося "повітряне цунамі"

﻿Під Запоріжжям над курортним містом Приморськом в неділю, 4 липня, пронеслося так зване "повітряне цунамі". Рідкісне природне явище вдалося зняти на відео, повідомляє Страна.ua.

"Сьогодні в Приморську несподівано пронісся ураган. У мене було рівно 2 хвилини на все про все. Слава богу встиг зняти і посадити дрон благополучно" , - написав у соцмережі користувач maxon_chalykh.

Як повідомляють очевидці, незвичайну хмару утворилося під час грози і після цього піднявся сильний вітер і Азовське море почало штормити.

Фахівці називають таке явище шкваловим коміром або shelf-cloud (грозовий вал). Воно утворюється при високій вологості через взаємодію потоків повітря різних температур.